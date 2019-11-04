آبل تتبرع بـ 2.5 مليار دولار لمكافحة أزمة الإسكان في كاليفورنيا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت شركة آبل، اليوم الاثنين، أنها ستتبرع بمبلغ 2.5 مليار دولار لحل أزمة الإسكان في كاليفورنيا، تتضمن الخطة التبرع بما قيمته 300 مليون دولار من الأراضي التي تملكها شركة آبل في سان خوسيه لاستخدامها لتطوير مساكن بأسعار معقولة.

وبحسب موقع “واشنطن بوست”، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، إن الشركة تشعر بمسؤولية تجاه دورها الاجتماعي، لحل أزمة الإسكان التي أدت إلى ارتفاع متوسط ​​أسعار المنازل في سان فرانسيسكو إلى أكثر من 1.4 مليون دولار.

وقال كوك: “الإسكان الميسر يعني الاستقرار والكرامة وتوفير الفرصة والفخر، عندما تكون هذه الأشياء بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين، نعلم أن المسار الذي نحن بصدده لا يمكن تحمله، وآبل تلتزم بأن تكون جزءًا من الحل”.

وسيستغرق تمويل هذه المبادرات نحو عامين، وستعمل الشركة مع منظمات المجتمع المدني، وتأتي الأخبار في أعقاب إعلان صدر مؤخرًا عن أن شركة فيسبوك، تتعهد بمليار دولار لمعالجة أزمة الإسكان في كاليفورنيا.

وتأمل آبل أنها بذلك ستسهم في الحد من التشرد في المجتمع الأمريكي، ومساعدة الأسر المعرضة للخطر على البقاء في سكن ثابت.