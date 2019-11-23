آخر تطورات إصابة محمد العويس

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية، آخر تطورات إصابة الحارس محمد العويس، حارس النادي الأهلي، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة الفيصلي اليوم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المراسل رياض المزهر مراسل القنوات الرياضية السعودية: إن محمد العويس يعاني من كسر في الوجه، وتعرض له للمرة السادسة في مسيرته.

وأضاف مراسل القنوات الرياضية السعودية أن الحارس محمد العويس سيغادر المستشفى خلال الساعات القادمة.

وتعرض الحارس محمد العويس، حارس النادي الأهلي، لإصابة خطيرة، في مباراة الفيصلي، اليوم السبت، بعد تدخل عنيف عليه من أحد لاعبي العنابي أثناء تنفيذ ركلة حرة مباشرة من لاعبي الفيصلي.

ونشر الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية عبر تويتر لحظة إصابة الحارس محمد العويس في الدقيقة الـ15 من عمر الشوط الأول، حيث لم يستطع استكمال المباراة، وحل بدلًا منه الحارس ياسر المسيليم.

وكان الشوط الأول من مباراة الأهلي والفيصلي، انتهى بتقدم الراقي بهدفين دون رد، أحرزهما كل من دجانيني تافاريس وعبدالباسط هندي.

وأُقيمت مباراة الأهلي والفيصلي على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

رياض المزهر – مراسل الرياضية السعودية:

محمد العويس تعرض لكسر في الوجه.. وهي المرة السادسة التي يتعرض لها في مسيرته.. وخلال الساعات القادمة سيغادر المستشفى.#الأهلي_الفيصلي pic.twitter.com/EqudXbj3OI — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 23, 2019