آخر تطورات مشروع العبارات بمركز خاط

المواطن - احمد الشهري - المجاردة

وقف محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، أمس، يرافقه رئيس مركز خاط علي بن ناصر الطارقي ومدير المشاريع ببلدية المجاردة المهندس غرم الله الزهراني ومدير الخدمات بالبلدية صالح الغامدي، على مشروع إحدى العبّارات التي تقع بأحد الأودية الرابطة بين قرية الغمرة ومركز خاط وتعتبر هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها المحافظ لذات الموقع.

جاء ذلك بناءً على توجيهات أمير منطقة عسير وضمن زياراته التفقدية للمحافظة ومراكزها ومتابعة الاحتياجات والمشاريع المتعثرة.

وأوضح رئيس بلدية المجاردة أن انقطاع الطريق المؤدي إلى مركز خاط والذي يخترق هذا الوادي جاء نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت على المركز، حيث تم فتح الطريق أمام الأهالي إلا أن الأمطار عاودت الهطول مرة أخرى حيث تسببت أيضا في قطع الطريق ولا تزال معدات البلدية تعمل على فتحه.

وأكد رئيس البلدية أن العبارات نُفذت بتزامن مع الصيانة في ميزانية 2018 حيث تتكون العبارة من عشر فتحات، وأشار إلى أنه تم عمل دراسة لاستكمالها في ميزانية هذا العام 2019 إلا أنه جاء توجيه بإيقاف تنفيذ أي مشاريع في الأودية إلا بعد الانتهاء من عمل الدراسات الهيدرولوجية لجميع الأودية في منطقة عسير.



وأفاد أن العبارة لم تستخدم ولم تتأثر بالسيول ولا يمكن استخدامها قبل إكمال المشروع بكامل عرض الوادي وذلك لكبر مساحة الوادي ولكميات السيول الكبيرة التي تأتي من المحافظات المرتفعة.