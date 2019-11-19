آدم جاهز للمشاركة مع #النصر

المواطن - مروة نبيل

أصبح النجم عبدالفتاح آدم جاهزًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة.

وأعلن “فزيوتريو” شريك النصر الطبي عن إجراء عبدالفتاح آدم لاختبارات قوة وتوازن العضلة، من أجل الوقوف على جاهزيته بعد نهاية برنامجه التأهيلي.

وعاني عبدالفتاح آدم من إصابة في الركبة وأسفل الفخذ، ليغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منذ بداية الموسم الرياضي الحالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أجرى لاعب الفريق الأول الكابتن: عبدالفتاح آدم ⚽️

اختبارات قوة وتوازن العضلة في عيادة فزيوتريو الشريك الطبي الحصري للنادي..

وذلك للوقوف على جاهزيته بعد الإصابة الأخيرة. @AlNassrFC #ياعالمي_حنا_معاك 💙💛 pic.twitter.com/Gnsy0lhiZU — فزيوتريو (@PhysioTrio) November 19, 2019