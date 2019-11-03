آدم يواصل برنامجه التأهيلي
قبل المشاركة في التدريبات

آدم يواصل برنامجه التأهيلي

2019/11/03
الساعة 9:09 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالفتاح آدم، برنامجه التأهيلي اللياقي، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأكدت تقارير صحافية، أن عبدالفتاح آدم أصبح قريبًا من المشاركة في تدريبات النصر الجماعية، والمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويُعاني عبدالفتاح آدم من تجمع سوائل في الركبة وأسفل الفخذ، وهي الإصابة التي أبعدته عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منذ بداية هذا الموسم.

وينتظر المدرب البرتغالي روي فيتوريا وجمهور نادي النصر عودة عبدالفتاح آدم للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم، خاصة في ظل عدم وجود بديل للنجم المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وكان عبدالفتاح آدم قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد تألقه مع التعاون.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • سر إصابة عبدالفتاح آدم وحقيقة أزمته مع #النصر
    •
  • #النصر يبدأ الاستعداد لمباراة #الأهلي
    •
  • عبدالفتاح آدم يواصل التأهيل
    •
  • سبب غياب آدم والتمبكتي عن مباراة السعودية والكويت
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :