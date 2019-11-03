آدم يواصل برنامجه التأهيلي

المواطن - مروة نبيل

واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالفتاح آدم، برنامجه التأهيلي اللياقي، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأكدت تقارير صحافية، أن عبدالفتاح آدم أصبح قريبًا من المشاركة في تدريبات النصر الجماعية، والمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويُعاني عبدالفتاح آدم من تجمع سوائل في الركبة وأسفل الفخذ، وهي الإصابة التي أبعدته عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منذ بداية هذا الموسم.

وينتظر المدرب البرتغالي روي فيتوريا وجمهور نادي النصر عودة عبدالفتاح آدم للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم، خاصة في ظل عدم وجود بديل للنجم المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وكان عبدالفتاح آدم قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد تألقه مع التعاون.