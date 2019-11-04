آلة القتل الحوثية تواصل حصد أرواح الأطفال الأبرياء في اليمن

المواطن - متابعة

تواصل آلة القتل الحوثية حصاد أرواح الأطفال اليمنيين، بالقنص المباشر وألغام الموت والعبوات الناسفة التي زرعتها، حيث قُتل وجرح 3 أطفال في الحديدة غربي البلاد.

وذكر مصدر محلي أن طفلاً قُتل وأصيب شقيقه وشخص آخر بجروح في انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في منطقة الحيمة جنوب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة أثناء عودتهم على متن سيارة إلى منازلهم.

وأوضح المصدر، أن الطفل أنس عبدالكريم، البالغ من العمر 7 سنوات قتل وأصيب شقيقه عبدالمولى عبدالكريم البالغ من العمر 4 سنوات بجروح بالغة، في الانفجار الذي أدى أيضاً إلى إصابة المواطن عبدالرحمن فيصل السلمي.

حقول ألغام

وحولت الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً الساحل الغربي إلى واحد من أكبر حقول الألغام في العالم، الأمر الذي يشكل كابوساً يؤرق الأهالي، حيث لا يكاد يمر يوم دون سقوط ضحايا في صفوفهم معظمهم نساء وأطفال، وفقا لـ”العربية نت”.



وأودت الألغام الحوثية بحياة المئات من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال في مناطق جنوبي الحديدة، وغربي تعز، كما أوقعت مئات الإصابات في صفوف السكان، وتسببت بحالات إعاقة دائمة لعديد منهم.

رصاص القناصة

في السياق، أصيب طفل في الثالثة عشرة من العمر، برصاص قناصة ميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وقال مصدر طبي، إن أحمد عبده علي، أصيب بطلقة قناص حوثي في الصدر أثناء تواجده أمام منزله في التحيتا.

وأوضح المصدر، أن المصاب تم إسعافه إلى المستشفى الميداني في مديرية التحيتا ليتم نقله فيما بعد إلى مستشفى الخوخة لاستكمال تلقي العلاج.

وتمارس الميليشيات الحوثية شتى أنواع الانتهاكات بحق المدنيين في مديريات الحديدة من قصف واستهداف للمواطنين في الأحياء السكنية بشكل مباشر سقط على إثره عشرات الضحايا الأبرياء.