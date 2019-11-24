تركي آل الشيخ : العالمية صعبة قوية انتقلت لرحمة الله

المواطن - محمد سمعه

أثنى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على الهلال بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا اليوم على حساب أوراوا الياباني.

وسخر المستشار تركي آل الشيخ من مقولة” العالمية صعبة قوية” التي انتشرت بقوة قبل تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في تويتر: انتقلت إلى رحمة الله، العالمية صعبة قوية.

وأضاف آل الشيخ: “الزعامة والبطولة للهلال، عادة الأزرق، محد غيره زعيم، ما هي لا أوراوا ولا فيها مجال، والهلال في كل حالاته عظيم”.

وكان وسم ” العالمية صعبة قوية” انتشر بقوة عبر تويتر قبل إقامة مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا ضد فريق أوراوا الياباني اليوم، ولكن الهلال نجح في التأهل إلى مونديال الأندية وفك النحس.