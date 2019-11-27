آل الشيخ: حفل #الهلال سيكون الأضخم في الشرق الأوسط

المواطن - مروة نبيل

شدد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على أن حفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمناسبة تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، سيكون مميزًا.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “حفل الهلال غدًا سيكون أضخم حفل عمل لفريق في الشرق الأوسط”، وكتب في تغريدة أخرى: “فيه مفاجأة في حفل الهلال بكرة”.

وأعلن الموقع الرسمي المخصص لبيع تذاكر حضور حفل الهلال نفاد جميع التذاكر المخصصة للفعالية بالكامل، حيث تُنظم الاحتفالية ضمن “موسم الرياض”، ويحيها راشد الفارس، رابح صقر، حسين الجسمي وماجد المهندس.

وتُوج الهلال يوم الأحد الماضي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0، وسيُشارك في كأس العالم للأندية.