آل الشيخ: رونالدينيو جاي لـ موسم الرياض

المواطن - محمد سمعه

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن قدوم النجم البرازيلي رونالدينيو، أسطورة نادي برشلونة الإسباني، لحضور بطولة TEQ BALL في موسم الرياض.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في تويتر: رونالدينيو جاي للموسم في بطولة TEQ BALL.

وكان رونالدينيو وجّه رسالة إلى الشعب السعودي عبر مقطع فيديو قائلًا: مرحبًا شعب المملكة، بطولة TEQ BALL قريبة، أراكم هناك.

جدير بالذكر أن رونالدينيو سبق له الفوز بلقب كأس العالم عام 2002 مع منتخب البرازيل، بجانب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2006 مع نادي برشلونة.

وسبق لـ رونالدينيو التتويج بلقب أفضل لاعب في العالم عامين على التوالي في 2004 و2005.

رونالدينو جاي للموسم في بطوله Teq ball 🔥🇸🇦❤️🙏🏼 pic.twitter.com/IzkBx3kg0x — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 20, 2019