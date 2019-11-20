آل الشيخ: رونالدينيو جاي لـ موسم الرياض
لحضور بطولة TEQ BALL

آل الشيخ: رونالدينيو جاي لـ موسم الرياض

2019/11/21
الساعة 12:15 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - محمد سمعه

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن قدوم النجم البرازيلي رونالدينيو، أسطورة نادي برشلونة الإسباني، لحضور بطولة TEQ BALL في موسم الرياض.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في تويتر: رونالدينيو جاي للموسم في بطولة TEQ BALL.

وكان رونالدينيو وجّه رسالة إلى الشعب السعودي عبر مقطع فيديو قائلًا: مرحبًا شعب المملكة، بطولة TEQ BALL قريبة، أراكم هناك.

جدير بالذكر أن رونالدينيو سبق له الفوز بلقب كأس العالم عام 2002 مع منتخب البرازيل، بجانب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2006 مع نادي برشلونة.

وسبق لـ رونالدينيو التتويج بلقب أفضل لاعب في العالم عامين على التوالي في 2004 و2005.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • إقبال جماهيري على تذاكر اعتزال القحطاني
    •
  • نفاد تذاكر حفل محمد رمضان
    •
  • تركي آل الشيخ يتوعد المسيء لموسم الرياض
    •
  • تركي آل الشيخ يكتسح مشاهير العالم!  
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :