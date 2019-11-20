آل الشيخ: نختار الداعيات صاحبات المنهج المعتدل

المواطن - الرياض

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: إن الوزارة حريصة على اختيار الداعيات صاحبات المنهج الوسطي المعتدل، والبعد عمن يُثرن أفكار الغلو والتطرف والتهييج ونشر الروح السوداوية بين فئات المجتمع.

وشدد آل الشيخ خلال تصريحات إلى نشرة أخبار التاسعة على قناة إم بي سي، على أن الوزارة تقوم بالتوجه للمرأة توجهًا كاملًا وذلك بإتاحة الفرصة لها بتوعية بنات جنسها، والحرص على أن تكون البيوت عامرة بالاعتدال والوسطية، ونشر الرحمة والتراحم بين أفراد المجتمع.

ولفت وزير الشؤون الإسلامية إلى أن الملتقى العلمي النسائي، تحت عنوان أمن وأمان الذي ينطلق السبت المقبل وتنظمه الوزارة في منطقة الرياض يأتي من خلال إشراك الداعيات المعتدلات الثقات صاحبات المنهج المعتدل السوي لإلقاء المحاضرات في عدد كبير من جوامع الرياض.