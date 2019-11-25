آل الشيخ يتكفل بحفل اعتزال طارق التايب
يجمع بين الهلال والأهلي المصري

آل الشيخ يتكفل بحفل اعتزال طارق التايب

2019/11/26
الساعة 2:03 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن تكفله بإقامة حفل اعتزال لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابق، الليبي طارق التايب.

وأضاف حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن حفل اعتزال طارق التايب سيجمع بين الهلال والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري.

ويستعد طارق التايب للمشاركة في حفل اعتزال نجم الهلال السابق، ياسر القحطاني، المقرر إقامته في الأول من شهر ديسمبر المقبل، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • السومة يُطارد رقمًا مميزًا بـ مباراة #الفيصلي
    •
  • تحرك خيالي يحسم أول صفقة لـ #الأهلي
    •
  • أزمة جديدة تُواجه إدارة #الأهلي
    •
  • رسالة صادمة من نجم #الأهلي لجروس
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :