آل الشيخ يتكفل بحفل اعتزال طارق التايب

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، عن تكفله بإقامة حفل اعتزال لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابق، الليبي طارق التايب.

وأضاف حساب القنوات الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن حفل اعتزال طارق التايب سيجمع بين الهلال والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري.

ويستعد طارق التايب للمشاركة في حفل اعتزال نجم الهلال السابق، ياسر القحطاني، المقرر إقامته في الأول من شهر ديسمبر المقبل، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.