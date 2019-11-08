آل خليفة: الجماهير جعلت بطولة آسيا 2019 تاريخية

المواطن - مروة نبيل

تمنى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ظهور الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني بشكل مميز في نهائي دوري الأبطال.

ويلعب الهلال وأوراوا ريد دياموندز على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم غد السبت، على أن تُقام مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 في اليابان، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.

وقال آل خليفة: “حظيت بطولة دوري أبطال آسيا بالعديد من الأبطال الذين كانوا جديرين بالمجد، وسوف تحظى جماهير كرة القدم الآسيوية بنهائي مميز من جديد يجمع فريقين عظيمين هما الهلال وأوراوا ريد دايموندز”.

وتابع خلال تصريحاته التي نشرها الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي: “أنا أتمنى كل التوفيق لكلا الفريقين من أجل الفوز باللقب الثالث في دوري أبطال آسيا”.

وأضاف: “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مصمم على تعزيز شعبية دوري أبطال آسيا، والتي باتت بالفعل من ضمن أكثر بطولات الأندية إثارة في العالم.. وهي في ذات الوقت منصة مثالية لأفضل نجوم ومواهب اللعبة في قارتنا من أجل التألق وإمتاع الجماهير التي بفضل حماسها جعلت بطولة هذا العام تاريخية”.