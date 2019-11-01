آل خليفة يلتقي أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية الآسيوية
بعد الاجتماع الذي عُقد في كوالالمبور

آل خليفة يلتقي أعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية الآسيوية

2019/11/01
الساعة 5:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

التقى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان آل خليفة، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي نزيه النصر، وأعضاء لجنة المسؤولية الاجتماعية الآسيوية.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة من اجتماع آل خليفة مع النصر وأعضاء اللجنة، وذلك بعد ختام اجتماع اللجنة بمقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور.

وشارك عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نزيه النصر في الاجتماع الأول للجنة المسؤولية الاجتماعية للاتحاد الآسيوي، يوم أمس الخميس.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد اعتمد تعيين نزيه النصر، ممثل الاتحاد السعودي للعبة كعضو في لجنة المسؤولية الاجتماعية خلال الدورة من 2019 حتى عام 2023.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • النصر يُشارك في اجتماع لجنة المسؤولية الاجتماعية الآسيوية
    •
  • عبدالعزيز الفيصل يبحث سبل التعاون مع رئيس الاتحاد الآسيوي
    •
  • الانضباط الآسيوي يُغرم #الهلال والأهلي والنصر
    •
  • الاتحاد الآسيوي: السومة سيكون من أبرز نجوم سوريا في التاريخ
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :