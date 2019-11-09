آنكر تطلق كاميرا المراقبة EufyCam 2 الجديدة

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أطلقت شركة آنكر كاميرا المراقبة EufyCam 2 الجديدة مع دعم تقنية أبل HomeKit Secure Video، والتي تتيح تخزين الصور المتحركة عبر تقنية التخزين المشفرة “آي كلاود”.

وأوضحت الشركة الصينية أن كاميرا المراقبة الجديدة تأتي ببطارية متطورة ودقة فيديو أعلى، إضافةً إلى بث مقاطع فيديو مباشرة من الكاميرا الجديدة إلى الهاتف الذكي آي فون والحاسوب اللوحي آي باد، بفضل المساعد الصوتي أبل Siri، علاوة على إرسال الإشعارات إلى أجهزة أبل المحمولة مباشرة عند اكتشاف حركة.

وتعتبر الكاميرا من أول كاميرات المراقبة، التي تعتمد على مزايا الفيديو الآمن، ويمكن للمستخدم مشاهدة فيديو مباشر من كاميرات المراقبة والتعرف على الأنشطة المهمة، التي تكتشفها الكاميرا، وبفضل تقنية HomeKit Secure Video يتمكن المستخدم من الوصول إلى 10 أيام من النشاط الحالي عن طريق تطبيق Home.

وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 365 يوماً مع تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل مع وظيفة تحسين الصورة الذكية، وتوفر نظام الرؤية الليلية، كما أن تقنية أبل HomeKit Secure Video تتوافق مع المساعد الصوتي أمازون أليكسا وغوغل آسيستنت .

وتتوفر كاميرا المراقبة الجديدة بـ 349 دولاراً أمريكياً لطقم مكون من كاميراتين.