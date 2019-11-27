أبرزهم برشلونة والريال .. 7 أندية عملاقة تُراقب نجم ألمانيا

المواطن - محمد سمعه

يتطلع كل من برشلونة وريال مدريد الإسبانيين للتعاقد مع اللاعب الألماني كاي هافرتز نجم باير ليفركوزن الألماني خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية إن ريال مدريد وبرشلونة ضمن الأندية الراغبة في التعاقد مع هافرتز بعد تألقه مع باير ليفركوزن مؤخرًا.

وانضم برشلونة والريال إلى بايرن ميونيخ الألماني وأندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول في إنجلترا، لضم هافرتز صاحب الـ20 عامًا.

ولا يزال مُتبقيًا أكثر من عامين ونصف في عقد هافرتز الحالي مع باير ليفركوزن.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحافية إسبانية اليوم الأربعاء، عن مصير اللاعب البلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني من المشاركة أمام برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم 18 ديسمبر المقبل.

وقالت صحيفة أس الإسبانية إن إدين هازارد عانى من كدمة قوية في مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي التي أُقيمت بالأمس في دوري أبطال أوروبا، حيث سيحتاج فقط للغياب لمدة 10 أيام عن ريال مدريد.

وأكدت أس على أن هازارد سيشارك بشكل طبيعي أمام برشلونة في كلاسيكو الليجا بالشهر المقبل.