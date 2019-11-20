أبرز أرقام جيوفينكو في أبطال آسيا

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وخاض جيوفنيكو 12 مباراة مع الهلال في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح في تسجيل هدفين، وقام بصناعة 3 آخرين، وذلك وفقًا لإحصائية “دوري بلس”.

وقام النجم الإيطالي جيوفينكو بـ24 تسديدة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وخلق 26 فرصة، كما أنه قام بـ70 كرة عرضية في منافسات دوري أبطال آسيا 2019.

ويلعب الهلال ضد أوراوا الياباني، يوم الأحد المقبل، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، علمًا بأن الزعيم فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله البيروفي أندريه كاريلو.