أبرز إحصائيات الجولة التاسعة من دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أول أمس السبت، بعد استمرار مباريات الجولة لثلاثة أيام.

وسُجل 30 هدفًا في الجولة، كما لم يتم إحراز أي هدف عكسي.

وأحرز اللاعبون المحليون 10 أهداف، بينما سجل اللاعبين الأجانب 20 هدفًا، وتم إحراز خمس أهداف فقط من ركلات جزاء.

ولم تشهد الجولة التاسعة أي بطاقات حمراء، وتم توجيه 37 بطاقة صفراء للاعبين.

وشهدت الجولة التاسعة تألق الحارس الأسترالي برادلي جونز حارس النصر الذي حافظ على نظافة شباكه في ست مباريات، كما أن الهلال يعد أقوى خط هجوم في الدوري برصيد 26 هدفًا، أما النصر فهو صاحب أقوى خط دفاع حيث لم يستقبل إلا هدفين فقط.

وبعد نهاية مباريات الجولة التاسعة، يتواجد الهلال في المركز الأول بـ20 نقطة، ويُلاحقه النصر برصيد 17 نقطة، أما الأهلي فيتواجد في المركز الثالث برصيد 17 نقطة والفيصلي رابعًا بنفس رصيد الأهلي والنصر.

أما الشباب فتراجع للمركز الخامس برصيد 15 نقطة، ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد تسع نقاط، حيث لم يتغير موقف الاتحاد الذي تلقى ست هزائم في الدوري منها أربع على التوالي.

يذكر أن صدارة الهلال أصبحت مهددة، حيث إذا نجح النصر في الفوز يوم الأربعاء المقبل على الفيصلي في مباراة مؤجلة سيُصبح رصيد النصر 20 نقطة ويتقاسم الصدارة مع الهلال.