أبرز إحصائيات مواجهات السعودية وأوزبكستان

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة السعودية وأوزبكستان التي ستُقام، اليوم الخميس، على ملعب باختاكور في العاصمة طشقند، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقبل مباراة السعودية وأوزبكستان اليوم، يتصدر المنتخب الأوزبكي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الأخضر الوصافة برصيد 5 نقاط، ويطمح لتحقيق الفوز، وانتزاع الصدارة.

السعودية وأوزبكستان

ولعبت السعودية وأوزبكستان 10 مباريات من قبل، وشهدت تفوقًا نسبيًا للأخضر، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وهُزم في 4 لقاءات، وانتهت مواجهة واحدة بين المنتخبين بالتعادل.

وشهدت مباريات السعودية وأوزبكستان السابقة تسجيل 34 هدفًا، 21 منها للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، فيما أحرز المنتخب الأوزبكي 13 هدفًا.

ويُعد نجم نادي الهلال السابق، سامي الجابر، وقائد الزعيم الحالي، محمد الشلهوب هدافَي الأخضر في مباريات السعودية وأوزبكستان الماضية، حيث نجح كل منهما في تسجيل 3 أهداف.