أبرز الإحصائيات بعد مباراة الأرجنتين والبرازيل

المواطن - محمد سمعه

نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق إحصائيات مميزة بالنسبة له بعد الفوز، اليوم الجمعة، على منتخب البرازيل وديًّا، والتتويج ببطولة السوبر كلاسيكو في الرياض.

وبعد فوز المنتخب الأرجنتيني، تمكن راقصو التانجو من تحقيق الفوز على البرازيل في 43 مباراة، ليحقق راقصو التانجو نفس رصيد منتخب البرازيل في الفوز على الأرجنتين في عدد المباريات.

وسجل ليونيل ميسي الهدف رقم 172 للمنتخب الأرجنتيني في شباك المنتخب البرازيلي في تاريخ مواجهات الفريقين.

وتمكن المنتخب الأرجنتيني بعد فوزه على البرازيل من تحقيق خامس انتصاراته في المملكة.

وشهدت مباراة الأرجنتين والبرازيل حضور 22541 متفرجًا، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وتُوج منتخب الأرجنتين بلقب السوبر كلاسيكو في نسخته الثانية بعد الفوز بهدف دون رد في لقاء شهد حضورًا جماهيريًّا تخطى الـ22 ألف متفرج.

وكان منتخب الأرجنتين خسر لقب السوبر كلاسيكو في أكتوبر من عام 2018 أمام البرازيل بهدف دون رد، في مباراة أُقيمت في ذلك الوقت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول من مباراة البرازيل بالتقدم على راقصي السامبا بهدف دون رد، حيث تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من افتتاح التسجيل لمنتخب بلاده في مباراة البرازيل، وذلك عند حلول الدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول.

وسدد ميسي ركلة جزاء للمنتخب الأرجنتيني صدها الحارس البرازيلي أليسون، لكنها ارتدت من الأخير ليسددها ميسي مُحرزًا الهدف الأول لراقصي التانجو.