أبرز المتنافسين في مسابقة الشارب واللحية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

زين المتنافسون في مسابقة بطولة العالم للشارب واللحية، لحاهم بأشكال مختلفة على هيئة دوائر، ونجوم، وطواحين هواء، حتى إن بعضهم حاكى الساحر غاندالف في فيلم Lord of the Rings.

تُعقد المسابقة في شيكاغو، ووثق المصور جريج أندرسون، 44 عامًا، من لاس فيغاس، دخول كل متسابق قبل الإعلان عن الفائزين، مضيفًا أنه مشروع شخصي يجب القيام به كل عام.

كلما كان تصميم اللحية أكثر جنونًا، كلما زادت الفرصة في الفوز في المسابقة، وهناك 3 فئات، الشارب الكامل، اللحية الكاملة، اللحية الحرفية، وإليكم أبرز المتنافسين: