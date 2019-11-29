أبرز المعلومات عن منتخبي #السعودية و #البحرين

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة، شقيقه منتخب البحرين غدًا في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الخليج في نسختها الـ24.

ويملك المنتخب السعودي قيمة تسويقية تصل إلى 33 مليون يورو بينما يملك المنتخب البحريني قيمة تسويقية تصل إلى 1.98 مليون يورو.

وسيدخل المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد أملًا في الفوز بعد الخسارة أمام الكويت، حيث حقق الأخضر قبل لقاء البحرين وتحت قيادة رينارد انتصارين و4 تعادلات وخسارة واحدة ويحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، بينما حقق منتخب البحرين ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات ويحتل المركز الثاني في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال برصيد تسع نقاط.

وستُقام مباراة السعودية والبحرين غدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وكان المنتخب البحريني تعادل بدون أهداف مع منتخب سلطنة عُمان في الجولة الأولى من خليجي 24.

وعاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمس الخميس إلى تدريباته، وذلك استعدادًا لمواجهة البحرين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج لكرة القدم.

ويواصل الأخضر اليوم الجمعة تدريباته على ملعب التدريب بأسباير في تمام السادسة مساءً.