أبرز ما جاء في كلمة ولي العهد باجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

المواطن - الرياض

نشرت وزارة الإعلام، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنفوجرافيك تضمن أبرز ما جاء في كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وشهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي أمس انطلاق فعاليات الدورة الثانية من اجتماعات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، برئاسة كل من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق التكامل بين البلدين من خلال تعزيز التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ويعمل البلدان معًا لاستثمار الفرص والموارد، وضمان التنفيذ الفعال لمبادرات ومشروعات الشراكة الإستراتيجية بينهما، عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء، تكفل استدامة الخطط ونجاحها، ورؤيتها حقيقة متجسدة على أرض الواقع، ما يعكس إصرار القيادتين والشعبين على المضي قدمًا في تحقيق آمال التنمية والتقدم، وطموحات الرخاء والازدهار لصالح البلدين والشعبين، غير عابئين بالعقبات والتحديات.

يذكر أن المجلس كان قد عقد اجتماعه الأول في جدة العام الماضي وشهد الاجتماع الإعلان عن إستراتيجية العزم التي تضمنت رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديًّا وتنمويًّا وعسكريًّا عبر 44 مشروعًا إستراتيجيًّا مشتركًا، حيث وضع قادة البلدين مدة 60 شهرًا لتنفيذها.