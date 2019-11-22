أبرز مشاركات الأخضر في كأس الخليج
قبل انطلاق النسخة الـ24

أبرز مشاركات الأخضر في كأس الخليج

2019/11/22
الساعة 1:34 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - مروة نبيل

تأمل الجماهير ظهور المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بشكل مميز في منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، التي ستنطلق بعد عدة أيام في الدوحة.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الخليج العربي، يوم 26 من نوفمبر الجاري وتستمر منافساتها حتى الثامن من شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات.

كأس الخليج

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين، وسيبدأ الأخضر مشواره بمواجهة الكويت، يوم 27 نوفمبر، على استاد الدحيل.

ويدخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم منافسات كأس الخليج العربي بهدف التتويج باللقب، خاصة أنه سيُشارك بالقائمة الأساسية، أملًا استعادة البطولة الغائبة عن خزائن الأخضر منذ سنوات.

أبرز مشاركات الأخضر

ودائمًا ما تكون مشاركة الأخضر مميزة في بطولة كأس الخليج العربي، حيث نجح في التتويج باللقب 3 مرات من قبل، أعوام 1994، 2002 و2003، وحل وصيفًا 7 مرات، أعوام 1972، 1974، 1992، 1998، 2009، 2010 2014.

واحتل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المركز الثالث في بطولة كأس الخليج العربي 7 مرات أيضًا، وتواجد الأخضر في المركز الرابع مرة واحدة فقط عام 1982.

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