أبرز نجوم الأرجنتين في سوبر كلاسيكو

المواطن - مروة نبيل

يطمح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في الظهور بشكل مميز خلال السوبر كلاسيكو ضد البرازيل اليوم، على ملعب جامعة الملك سعود ضمن منافسات موسم الرياض.

وتنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، وسيتم نقل اللقاء على قناة KSA Sports 1 HD، وسيكون فهد العتيبي هو المعلق على مباراة السوبر كلاسيكو.

ويملك منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم العديد من اللاعبين المميزين خلال مباراة السوبر كلاسيكو اليوم، ويُعد أبرزهم نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي ومهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي سيرجيو أجويرو.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز إحصائيات ميسي وأجويرو مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم قبل مباراة سوبر كلاسيكو ضد البرازيل اليوم.

وشارك ميسي صاحب الـ32 عامًا في 136 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 68 هدفًا، وصنع 44 هدفًا.

ولعب أجويرو صاحب الـ31 عامًا 96 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، وتمكن من تسجيل 41 هدفًا، وصنع 16 هدفًا، لذلك يُمثل الثنائي قوة هجومية كبيرة في مباراة السوبر كلاسيكو.