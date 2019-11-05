أبطال آسيا يستعيد أمجاد #الاتحاد القارية

المواطن - مروة نبيل

استعاد حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذاكرة تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ببطولة دوري أبطال آسيا 2005.

ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على “تويتر”، صورًا لتتويج الاتحاد باللقب القاري على حساب فريق العين الإماراتي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بنتيجة 1/1، قبل أن يفوز العميد برباعية مقابل هدفين في لقاء الإياب.

وعلق حساب البطولة الرسمي على الصور قائلًا: “في مثل هذا اليوم قبل 14 عامًا، فاز الاتحاد على العين بنتيجة 4-2 ليحقق دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، وهو آخر فريق سعودي حقق اللقب”.

يُذكر أن الهلال تأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ويستعد لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، يوم السبت المقبل، في الرياض، على أن تكون مباراة الإياب في طوكيو، يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري.