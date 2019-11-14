أبطال آسيا يستعيد ذكريات #الهلال 2012

المواطن - مروة نبيل

استعاد حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذاكرة تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نهائي البطولة القارية عام 2012.

ونشر حساب البطولة مقطع فيديو لأهداف المباراة، وعلق قائلًا: “معتز الموسى فيكتور سيموس، خميس الذكريات نسترجع فيه كيف عاد الهلال من خسارة الذهاب أمام جاره الاتحاد بنتيجة 1/0 إلى الفوز إيابًا 2/0، وتأهله إلى نهائي نسخة 2012”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب دوري أبطال آسيا على “تويتر”، وتمنوا تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالبطولة هذا العام.

ويستعد الهلال لمواجهة فريق أوراوا في اليابان، يوم 24 نوفمبر المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد.

معتز الموسى 🎯

فيكتور سيموس 🏹 ⁧#خميس_الذكريات⁩ نسترجع فيه كيف عاد ⁦@ALAHLI_FC⁩ من خسارة الذهاب أمام جاره ⁦@ittihad⁩ بنتيجة 1-0 إلى الفوز إيابًا 2-0 وتأهله إلى نهائي نسخة 2012 🔙💚 pic.twitter.com/N8QpkqPc40 — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 14, 2019