أبطال آسيا يستمتعون بفعاليات معرض الرياض للسيارات

المواطن - الرياض

قام عدد من لاعبي بطل دوري أبطال آسيا 2019، نادي الهلال، بزيارة لمعرض الرياض للسيارات مساء يوم الاثنين 25 نوفمبر، عقب وصولهم إلى الرياض قادمين من اليابان بعد تتويجهم باللقب الأسيوي.

وتواجد كل من مدرب الفريق الأول الروماني رزافان لوشيسكو، والفرنسي بافتمبي قوميز والبيروفي أندريه كاريلو، ومحمد الشلهوب وسلمان الفرج وسالم الدوسري، وعضو مجلس إدارة نادي الهلال فهد المفرج، ومدير الكرة سعود كريري، وعدد من لاعبي الهلال القدامى، مثل: سامي الجابر، ومحمد الدعيع، ونواف التمياط، وياسر القحطاني.

وتجوّل الجهاز الفني والإداري واللاعبون في المعرض، واستمتعوا بمشاهدة السيارات الكلاسيكية والنادرة والتعرف على خصائصها ومميزاتها، واستحوذت سيارة 2030 على اهتمام الوفد الهلالي أثناء جولتهم في المعرض وشدّهم ما تحتويه السيارة من مواصفات عالمية وخصائص مميزة، وتعد سيارة 2030 النسخة الوحيدة في العالم، وصُنعت خصيصًا لمعرض الرياض للسيارات.

واختتم معرض الرياض للسيارات فعالياته يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، وكان قد انطلق في 21 نوفمبر ضمن فعاليات موسم الرياض، وشهد حضورًا كبيرًا من عشّاق السيارات، والشغوفين بقطع التعديل والإكسسوارات، بالإضافة إلى إقامة مزادات للسيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدّلة وأحدث السيارات النادرة من المستقبل، وشهد عروضًا للدريفت، ومونستر جام ومطاردات الشرطة وغيرها من الفعاليات الترفيهية التي نالت على إعجاب زوار المعرض.

وكان الموسم الرياض قد انطلقت فعالياته يوم الجمعة 11 أكتوبر ويستمر حتى نهاية شهر يناير 2020م، ويشهد نشاطًا ترفيهيًا كبيرًا وفعاليات متنوعة استهدفت مختلف شرائح المجتمع، وحظيت فعاليات الموسم بحضور كبير من الزوار لمختلف الفعاليات الترفيهية والفنية والمهرجانات.