أبطال آسيا يُشيد بمستوى كاريلو

المواطن - مروة نبيل

أشاد حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمستوى البيروفي أندريه كاريلو خلال مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وكتب حساب البطولة الرسمي على “تويتر”: “سجل هدف الفوز.. الأكثر صناعة للفرص.. الأكثر نجاحًا بالمراوغات، كم من 10 تمنح أندريه كاريلو في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا؟”.

ولعب الهلال ضد أوراوا على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ونجح في تحقيق الفوز بهدف سجله كاريلو، وسيخوض مباراة الإياب في اليابان، يوم 24 من نوفمبر الجاري.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق نتيجة إيجابية ضد أوراوا في اليابان؛ أملًا في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019 الغائب عن خزائن الأزرق منذ عدة سنوات.