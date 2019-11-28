أبل تنهي خدمات مصمم الآيفون

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

اختفى رئيس التصميم الصناعي في شركة أبل، جوناثان إيف، من صفحة القيادة لموقع أبل، مما يشير إلى انتهاء وقته في شركة عملاق التكنولوجيا، بحسب موقع ذا فيرج المتخصص بأخبار التكنولوجيا.

وكان جوناثان قد انضم إلى شركة أبل في عام 1992، وصمم جهاز آيماك، وماك بوك، وماك بوك برو، وآي فون، وآي بود، ولا تزال تفاصيل اليوم الأخير له في الشركة يكتنفها الغموض، حيث اكتفى البيان الصحفي بإعلان المغادرة فقط.

يتكهن البعض بأن جوناثان غادر الشركة منذ وقت طويل بعد أن أصبح مشتتًا؛ بسبب تصميم وبناء مقر شركته الجديدة LoveFrom.

وأعلنت أبل أنها ستكون عميلًا لشركة جوناثان التي بدأها بالتعاون مع صديقه ومعاونه منذ فترة طويلة مارك نيوسون، وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة: ستواصل أبل الاستفادة من مواهب جوناثان، من خلال العمل مباشرة معه في المشاريع الحصرية في شركته الجديدة LoveFrom، ومن خلال العمل المستمر لفريق التصميم الرائع الذي قام ببنائه.

يمتلك جوناثان ونيوسون تاريخ طويل من التعاون مع بعضهما، ويصل البعض بظنونه إلى أن الاثنين قد يصنعان معًا سيارة أسطورية.