أبها والمجزل إلى دور الـ32 من كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

نجح فريقا أبها والمجزل في التأهل إلى منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزهما على القيصومة وطويق.

القيصومة ضد أبها

ولعب القيصومة ضد أبها اليوم على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن الفريق الأبهاوي من الفوز بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة القيصومة ضد أبها بشكل سريع، ونجح الفريق الضيف في التقدم بعد مرور 9 دقائق على انطلاق اللقاء عن طريق صالح آل عباس، قبل أن يحرز فانيفا أندرياتسيما الهدف الثاني في الدقيقة 32، وقلص باكا الفارق في الدقيقة 78.

المجزل ضد طويق

واحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة المجزل ضد طويق اليوم، في إطار مواجهات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3/1.

وبدأت مباراة المجزل ضد طويق بشكل سريع، حيث تقدم أصحاب الأرض مبكرًا، قبل أن يتعادل أسامة الزبيدي في الدقيقة العاشرة، وسجل اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 57، وأحرز ثامر العلي الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقائق الأخيرة.