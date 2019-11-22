أبها يهزم #الفتح بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي أبها من تحقيق الفوز على الفتح بثلاثية مقابل هدف، في افتتاح الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نادي أبها بالهدف الأول عبر التونسي سعد بقير في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وواصل أبها تألقه وضغطه الهجومي، حتى تمكن سميحان النابت من إضافة الهدف الثاني لأبها في الدقيقة الثامنة عشرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي أبها بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، قلص الفتح الفارق عبر اللاعب توفيق بوحيمد في الدقيقة الخمسين لتُصبح النتيجة 2-1 لأبها.

ورغم سعي نادي الفتح لإضافة الهدف الثاني، تمكن نادي أبها من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب صالح آل عباس في الدقيقة السابعة والثمانين.

وأُقيمت المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.

وأصبح رصيد نادي أبها بعد الفوز 14 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الفتح عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.