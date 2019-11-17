أبو زحلة رئيسًا لبلدي رجال ألمع

المواطن - محمد الغبيشي - رجال ألمع

عقد أعضاء المجلس البلدي بمحافظة رجال ألمع صباح اليوم الأحد اجتماعًا للتصويت على اختيار رئيس للمجلس ونائب له وذلك بحضور أعضاء المجلس.

وقد أسفر هذا الاجتماع عن التصويت بالأغلبية، لـ أحمد علي أبو زحلة رئيسًا للمجلس ومحمد الحسن نائبًا للرئيس، حيث تمنى الأعضاء لهما التوفيق في المهمة الثقيلة التي تم إسنادها لهما.

من جهته عبّر أبو زحلة عن شكره لجميع الأعضاء على ثقتهم فيه، مؤكدًا أن هذه الثقة تكليف وليست تشريفًا، مضيفًا أنها تجعله مطالبًا بتقديم أقصى ما لديه من جهد في خدمة المحافظة وأبنائها، سائلًا الله تعالى التوفيق والعون له ولجميع الأعضاء.