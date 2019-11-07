أبيات شعرية جديدة لتركي آل الشيخ: تهون في عيني جميع الخيانات.. إلا خيانة واحد واثق فيه

المواطن - الرياض

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه أبيات شعر من تأليفه عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، تفاعل معها المغردون.

وجاء في القصيدة:

تهون في عيني جميع الخيانات **** إلا خيانة واحد .. واثق فيه

اللي تحسبه .. في الضرر والمسرات **** صاحب.. ولا أحد في المراجل يجاريه

وتفاعل فواز الشريف مع قصيدة تركي آل الشيخ بقوله: “قصيدة مؤلمة، ترصد مشهد الاستنزاف لحالات الحب والوفاء بطريقة قاسية ومكررة وطعنات غائرة موجعة، الذين يزرعون الحب مثلكم، يتنفسون القصيد..والذين ينثرون الفرح مثلكم، يهبون “الخيانة”، حق تقرير المصير..، لكنك شاعر في كل حالاتك تروي، ساحة الشجن والود فتكسوها شوقًا وصبرًا.

وعلقت الشاعرة نورة السبيعي على قصيدة آل الشيخ بأبيات من الشعر قالت فيها:

ياما عطينا ما حسبنا خسارات

وياما عن العالم بعيبه نغطيه

والغدر بيّن وفضحته النهايات

ومواقف ٍ في كل لحظة تعريه

حاول تقفي من طريق البدايات

لا تلحقك ضيقة وكثرة مشاريه

لابد في يوم ٍ تصفى حسابات

ويجيك نادم يقرض أصابع يديه

كما تفاعل فهد العازمي مع قصيدة تركي آل الشيخ بتغريدة قال فيها:

الصاحب اللي له مقاصد وحاجات

ينكر رفيقه ثم يبيعه ويشريه

يضحك لك أيام وليالي وساعات

والعز لك من طوب الأوهام يبنيه

لا تذخره لن راحت علوم وان جات

خله ومن لا يعرف الحر يشويه

يكفي شموخك يا زبون المهمات

اسمٍ مسنّد كل شامخ يسميه