أتلتيكو مدريد يُهدد مان يونايتد

أتلتيكو مدريد يُهدد مان يونايتد

2019/11/22
الساعة 10:57 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

يضع نادي أتليتكو مدريد الإسباني أنظاره على ضم الصربي نيمانيا ماتيتش نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في شهر يناير المقبل.

وقالت شبكة ESPN الرياضية الإخبارية، إن نادي أتلتيكو مدريد انضم إلى بعض الأندية الإيطالية، الراغبة في التعاقد مع ماتيتش في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد في التعاقد مع ماتيتش لتدعيم خط الوسط خلال الفترة المقبلة.

ولا يريد المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير التفريط في ماتيتش، بسبب الاعتماد عليه بصورة أساسية في مباريات مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة.

ويلعب ماتيتش مع نادي مانشستر يونايتد منذ عام 2017 قادمًا من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، كما سبق للاعب الصربي اللعب في صفوف بنفيكا البرتغالي وفيتسيه آرنييم الهولندي.

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