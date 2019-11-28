أجانب #الهلال بالكامل في مونديال الأندية

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر، شهر ديسمبر المقبل.

وأكدت تقارير صحافية سعودية أن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو استقر على إعادة بعض محترفي الهلال الغير مقيدين في القائمة الآسيوية إلى قائمة الزعيم في مونديال الأندية.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 7 أجانب في صفوفه، غاب منهم الثلاثي السوري عمر خربين، البرازيلي كارلوس إدواردو والكولومبي جوستافو كويلار عن القائمة الآسيوية وفقًا للوائح التي تسمح بمشاركة 4 محترفين فقط.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 بعد فوزه على أوراوا الياباني بنتيجة 3/0 بمجموع المباراتين، وسيبدأ مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة بطل إفريقيا الترجي التونسي.