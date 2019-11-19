أحدث تصنيف لمنتخبي السعودية وباراجواي

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير إلى مباراة السعودية وباراجواي الودية الدولية المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وتأتي مباراة السعودية وباراجواي الودية الدولية، في إطار استعدادات الأخضر لمواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

السعودية وباراجواي

وقبل مباراة السعودية وباراجواي الودية اليوم، احتل الأخضر المركز السابع آسيويًا، والـ69 عالميًا، وذلك وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لشهر أكتوبر.

ويحتل المنتخب اللاتيني مرتبة متقدمة في شهر أكتوبر 2019، حيث يقع في المركز الـ41 عالميًا والـ8 قاريًا، وذلك قبل مباراة السعودية وباراجواي اليوم.

وكان أفضل تصنيف وصل له المنتخبان قبل مباراة السعودية وباراجواي اليوم، هو تواجد المنتخب اللاتيني في المركز الثامن خلال شهر مارس 2001 وأكتوبر 2019 أيضًا، واحتلال الأخضر للمركز الـ21 في يوليو عام 2004.

ويُعد أسوأ تصنيف للمنتخبين قبل مباراة السعودية وباراجواي الودية الدولية، هو احتلال الأخضر للمركز رقم 126 في التصنيف الدولي لشهر ديسمبر 2012، ووقوع المنتخب اللاتيني في المركز الـ103 شهر مايو عام 1995.