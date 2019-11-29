أحمد موسى: الدوري السعودي إضافة لأي لاعب

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم نادي النصر والمنتخب النيجيري الأول، أحمد موسى، بتطور مستوى الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الحالية، داعيًا اللاعبين الأفارقة إلى خوض الاحتراف في البطولة المحلية.

وقال أحمد موسى خلال تصريحاته لصحيفة “الجارديان” النيجيرية: “أدعو زملائي من نجوم نيجيريا وقارة إفريقيا، بالانتقال للعب في المملكة العربية السعودية الفترة القادمة”.

وأضاف: “الدوري السعودي يعد من أقوى البطولات المحلية حاليًّا، والبعض يعتقد أن المنافسة هنا سهلة، بالعكس الأمر صعب جدًّا، في ظل تواجد أسماء قوية داخل الملاعب وخارجها”.

وتابع نجم نادي النصر تصريحاته قائلًا: “الجماهير السعودية محترمة، ولكنها مجنونة بكرة القدم، وفرحتهم الشديدة عند الفوز، والحزن في حالة الخسارة”.

وأبدى مهاجم المنتخب النيجيري الأول، سعادته عند مقابلة جمهور النصر، حيث يطلب منه الكثير توقيعًا أو التصوير معه، ويتحدث معه الكثير حول أحوال الفريق.

واختتم أحمد موسى تصريحاته قائلًا: “الدوري السعودي إضافة لأي لاعب، وأتمنى حضور مزيد من اللاعبين النيجيريين والأفارقة إلى السعودية المنطقة العربية خلال السنوات القادمة”.

وكان أحمد موسى قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صيف عام 2018، قادمًا من فريق ليستر سيتي الإنجليزي، بعد تألقه اللافت مع المنتخب النيجيري في نهائيات كأس العالم.