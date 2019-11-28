أحمد موسى: الدوري السعودي بطولة صعبة

المواطن - محمد سمعه

أوضح النيجيري أحمد موسى مهاجم نادي النصر، أن المنافسة في الدوري السعودي قوية للغاية، مما يجعل الدوري السعودي واحدًا من أصعب البطولات في العالم على حد قوله.

وتحدث موسى قائلًا: الجماهير السعودية ليست مثل الجماهير في أوروبا، هنا لا يحبون الخسارة، والدوري السعودي أحد أصعب البطولات في العالم.

وكان موسى عانى من الإصابة وعاد إلى النصر مؤخرًا استعدادًا للمشاركة في المباريات.

من ناحية أخرى، كشف نادي النصر عن آخر التطورات بعد الأزمة التي اشتعلت مؤخرًا بين المغربي عبدالرزاق حمدالله ومواطنه نور الدين أمرابط.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر تويتر صورة لأمرابط وحمدالله وهما متواجدان في حفل العشاء الذي أُقيم لنجوم النصر اليوم الخميس في مدينة دبي الإماراتية.

والتُقطت صورة للثنائي المغربي وهما يتحدثان معًا بشكل طبيعي ويبتسمان وكأن شيئًا لم يحدث.

وكان حمدالله رفض منح أمرابط ركلة جزاء لتسديدها في لقاء أبها بالجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.