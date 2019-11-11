أدرينالين لآخره في جوك سيارات

المواطن - الرياض

أعلن موسم الرياض عن توفر منطقة خاصة لعشّاق السيارات، تطرب زوارها بأصوات المحركات مع عروض حماسية، وصفها بأنه “توصّل الأدرينالين لآخره”!

منطقة خاصة لعشّاق السيارات، منطقة تطرب زوارها بأصوات المحركات مع عروض حماسية بتوصّل الأدرينالين لآخره! 🔥✨

يشمل معرضاً ومزاداً لأكثر من 1200 سيارة منها معدّلة، كلاسيكية ومستقبلية قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال 😱🧡

جوّك سيارات؟…خلك قريب#موسم_الرياض pic.twitter.com/pSDXfAihsZ — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 10, 2019

وأكد موسم الرياض أن “جوك سيارات”، يشمل معرضاً ومزاداً لأكثر من 1200 سيارة منها معدّلة، وكلاسيكية ومستقبلية قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال.

ونشر موسم الرياض عبر حسابه بموقع “تويتر” مقطع فيديو ترويجي للفعالية.

في سياق متصل، تُجرى تحضيرات وتجهيزات ضخمة استعدادًا لتكريم الأمير بدر بن عبدالمحسن في ليلة استثنائية تحمل اسم ليلة البدر يوم غد الثلاثاء ضمن موسم الرياض، وذلك تقديرًا لجهوده طوال العقود الماضية في إثراء الحركة الثقافية والفنية في المملكة والخليج عبر قصائد ملهمة.

وتنطلق ليلة البدر في واجهة الرياض غدًا بمشاركة فنان العرب محمد عبده، الذي سيقدم العديد من الأغنيات من كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، ليجتمع مهندس الكلمة الأمير الشاعر في أمسيته الشعرية مع فنان العرب محمد عبده في ليلته الطربية، وبمشاركة نخبة من الفنانين ومنهم عبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله ونوال الكويتية، والتي تم وصفها بأنها ستكون ليلة لأهل الطرب الأصيل والفن الذي ما له مثيل.