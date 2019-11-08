أدلة انتهاء موسم صرام النخيل

أدلة انتهاء موسم صرام النخيل

2019/11/08
الساعة 11:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن هناك أدلة على انتهاء موسم صرام النخيل.

ودلل الزعاق، بحسب مقطع فيديو له نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، على قوله بأننا نلحظ خلال هذه الأيام تغيب نجوم النسور في الفجر، وهذا دليل على نهاية موسم صرام النخيل، متابعًا أن نجوم النسور من النجوم الهامة عند العرب، وينقسم إلى نسرين أولهما نسر طائر وهو عبارة عن ثلاثة نجوم فيظهر كأنه يطير فاردًا جناحيه، أما الثاني فهو نسر واقع، وهو عبارة عن نجم واحد.

ولفت الزعاق إلى أن العرب يستدلون بنجوم النسور لمعرفة المواسم والجهات وغيرها.

‎وسوم

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