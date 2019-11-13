أرامكو ملتزمة باتفاقات أوبك بعد الاكتتاب

نقلت رويترز عن الأمين العام لمنظمة أوبك يوم الأربعاء القول إن المملكة، أكبر منتج بالمنظمة، أكدت أن إدراج عملاق النفط أرامكو لن يؤثر على دور السعودية داخل أوبك أو التزامها باتفاقات الإنتاج.

وأضاف محمد باركيندو أنه واثق من أن أوبك وحلفاءها، في إطار ما يعرف باسم أوبك+، سيستمرون في اتفاق لخفض الإنتاج في 2020 وإن العوامل الأساسية للاقتصاد العالمي مازالت قوية.

ورجح أن تكون هناك مراجعات بخفض حاد للمعروض في 2020 وبخاصة من الإنتاج الصخري الأمريكي، مضيفًا أن بعض شركات النفط الصخري بالولايات المتحدة ستشهد نموًا في الإنتاج لن يزيد على حوالي 300 إلى 400 ألف برميل يوميًا.

ومن المقرر أن يتم إعلان النطاق السعري لأرامكو بالتزامن مع بناء سجل أوامر الاكتتاب في الشركة يوم الأحد المقبل.

وبحسب نشرة اكتتاب أرامكو فإن فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة تبدأ من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، بينما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ الموافق 17/ 11/ 2019م، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.