أربعة أكواب من القهوة يوميًا تحمي من السكري!

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

كشفت دراسة جديدة، أن القهوة يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وحتى أمراض القلب.

بحسب موقع التايمز البريطاني، أظهر بحث جديد أن شرب ما يصل إلى 4 أكواب من القهوة يوميًا، يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري، حتى تناول القهوة منزوعة الكافيين يمكن أن يكون لها فوائد صحية.

اكتشف الباحثون في جامعتي نافار في إسبانيا وكاتانيا بإيطاليا وجود صلة بين استهلاك القهوة ومتلازمة التمثيل الغذائي أو الأيض، وهي مجموعة من المشاكل التي تحدث معًا وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني، مما يزيد بدوره من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تشير الدراسات إلى أن تناول من 3 إلى 4 فناجين من القهوة يوميًا، يرتبط بنسبة أقل تقارب 25% من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مقارنة بتناول ما لا يقل عن فنجانين أو أقل من كوبين خلال 24 ساعة.

تم فحص الآلاف من الحالات من 8 دول مختلفة، وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين شرب القهوة والخطر اللاحق لمرض السكري من النوع 2.

واستعرض الأستاذ المساعد جوزيبي غروسو، من جامعة كاتانيا، أوراقه العلمية عن استهلاك القهوة ومتلازمة التمثيل الغذائي من الدراسات البولندية والإيطالية.

دراسات أخرى:

يُذكر أن هناك دراسات سابقة أشارت إلى أن تناول القهوة المعتدلة يساعد في تقليل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري من النوع الثاني، وفي سياق آخر، أشارت أبحاث أخرى، إلى أن تناول القهوة من ثلاثة إلى خمسة أكواب يوميًا يرتبط بنسبة 15 % بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.