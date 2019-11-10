أربعة مكاسب مميزة لـ #الهلال

المواطن - محمد سمعه

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في نيل أربعة مكاسب مهمة بعد تحقيق الفوز على نادي أوراوا الياباني بهدف دون رد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويُعد المكسب الأول هو عودة الثقة بالنفس للاعبي الهلال، بعد أن حققوا نتائج سلبية في الفترة الأخيرة، قبل مواجهة أوراوا حيث خسر الهلال من النصر في الدوري وتعادل مع الفتح وتلقى أربعة أهداف من نادي السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

أما المكسب الثاني فهو عودة الثقة بين الجمهور الهلالي والمدرب الروماني رازفان لوشيسكو خاصة أن المدرب تعرض لانتقادات لاذعة بعد الأداء المتذبذب للفريق الهلالي قبل مواجهة نادي أوراوا.

وجاء المكسب الثالث في فوز الهلال للمرة الأولى في ذهاب نهائي أبطال آسيا، حيث لم يسبق للزعيم الفوز في مرحلة الذهاب في المباراة النهائية لـ دوري أبطال آسيا عامي 2014 و2017.

وبالطبع أحضر فوز الهلال مكسبًا رابعًا ومهمًا للزعيم وهو الثأر من نادي أوراوا الذي فاز على الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2017.

يذكر أن الهلال يحتاج للتعادل بأي نتيجة في اليابان أو تحقيق الفوز بأي نتيجة، وذلك من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

ودخل النجم ناصر الشمراني لاعب الهلال والاتحاد السابق في حالة من البكاء فرحًا وذلك بعد فوز الهلال أمس على نادي أوراوا الياباني.

وانتشر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ ناصر الشمراني وهو يبكي فرحًا بعد نهاية مباراة الهلال ضد أوراوا.

يذكر أن ناصر الشمراني وصل مع نادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا في عام 2014، أمام نادي ويسترن سيدني الأسترالي لكن الحظ لم يُحالف الفريق الهلالي للتتويج باللقب الآسيوي في ذلك الوقت.