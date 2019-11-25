أربع هزات أرضية تضرب البحر الميت

المواطن - متابعة

أفادت مصادر إعلامية أردنية بوقوع 4 هزات أرضية متفاوتة القوة.

وقال موقع خبرني الأردني إن هزات أرضية متفاوتة ضربت منطقة البحر الميت كانت أقواها بشدة 3.8 درجة على مقياس ريختر.

وكان مرصد الزلازل الأردني أعلنت قبل عدة أشهر عن رصد نشاط زلزالي وقع في منطقة البحر الميت وبحيرة طبريا، اشتمل على خمسة زلازل، أشدها عند الساعة 5.38 بالتوقيت المحلي، بقوة 3.8 درجة.

أما أقوى الزلازل التي ضربت المنطقة في السنوات الأخيرة فقد وقع في العقبة في الثاني والعشرين من نوفمبر 1995 وبلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر.

ويعود النشاط الزلزالي في المنطقة لوقوعها في حفرة الانهدام على الشق السوري الإفريقي أي فالق البحر الميت ما يجعلها عرضة لهزات أرضية نتيجة تحرك الألواح في باطن الأرض بحسب وكالة بترا الأردنية.