أرسنال يخطط للتضحية بنجمه تشاكا في يناير

أرسنال يخطط للتضحية بنجمه تشاكا في يناير

2019/11/07
الساعة 1:42 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

يخطط نادي أرسنال الإنجليزي للتخلص من لاعبه السويسري جرانيت تشاكا عند حلول فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت جماهير أرسنال انتقدت أداء اللاعب جرانيت تشاكا؛ مما جعل المدرب الإسباني أوناي إيمري يسحب منه شارة القيادة لمصلحة الجابوني بيير أوباميانج.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية: إن الأرسنال لن يُمانع رحيل تشاكا في يناير على الرغم من وجود 3 مواسم ونصف في عقده الحالي مع الجانرز.

جدير بالذكر أن نادي أرسنال كان ودع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، كما أن الجانرز يحتل حاليًّا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.

وكان تشاكا انضم لصفوف أرسنال في عام 2016 قادمًا من صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وشارك تشاكا مع منتخب سويسرا في بطولة كأس العالم 2018، التي أُقيمت في روسيا.


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