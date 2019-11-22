أرسينيو #الفيحاء .. الأكثر صناعة للأهداف

المواطن - مروة نبيل

خطف البرتغالي أرسينيو مارتينيز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الأنظار إليه خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أرسينيو باللاعب “المثمر”، موضحة أنه الأكثر صناعة للأهداف في الدوري هذا الموسم.

ونجح أرسينيو في صناعة 5 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون مساهمًا بنسبة 62.5% من أهداف الفيحاء هذا الموسم، حيث سجل فريقه 8 أهداف حتى الآن في البطولة.

ويلعب الشباب ضد الفيحاء اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد، عند الساعة 7:40، ويأمل الليوث مواصلة نتائجه المميزة خاصة أن اللقاء على أرضه، فيما يطمح الفريق البرتقالي تحقيق نتيجة إيجابية.

وقبل مباراة الشباب ضد الفيحاء اليوم، يتواجد الليوث في المركز السادس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق البرتقالي في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.