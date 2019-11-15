أرسينيو: عدد الأجانب زاد قوة الدوري

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم وسط الفيحاء، البرتغالي أرسينيو مارتينيز، عن سعادته بالتواجد في السعودية، مؤكدًا بأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب يرفع من مستوى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال أرسينيو خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “أعيش تجربة احترافية رائعة في السعودية ووجدت بطولة قوية فنيًا ولم أتوقع تلك المنافسة بين الفرق وهو ما جعلني أقدم مستوى أفضل وأطمح بتقديم المزيد”.

وتابع: “سبق وأن تزاملت مع اللاعب نيتو في البرتغال قبل مجيئي هنا وقد سهل عليّ الكثير في مسألة التأقلم في الفريق وأشكر زملائي اللاعبين السعوديين على روحهم الجيدة مع الجميع ونحن جميعًا طموحنا بلا حدود”.

وأضاف أرسينيو: “قوة الدوري السعودي تتمثل في عدد الأجانب وكذلك باقي النجوم ما جعل الإثارة كبيرة ومن الرائع تواجد 7 أجانب ولو زاد عددهم عن سبعة في كل فريق سيزيد من قوة الدوري أكثر”.

وواصل: “كما أنني سعيد بنجاح تجربة المدربين البرتغاليين هنا حيث يملكون أفكارًا جيدة في عالم التدريب، وأرى بأن البرتغالي رونالدو لاعب من الصعب أن يتكرر وكذلك حال ميسي فهما نجمان كبيران في اللعبة وأعتقد بأن البرتغال تمتلك جيلًا شابًا يستطيع تقديم نفسه بقوة في كرة القدم”.

وعن الحياة في السعودية، قال: “الحياة هنا جميلة جدًا وكانت لدي فكرة عن الإسلام حيث سبق وأن لعبت مع لاعبين مسلمين وبعد أن حضرت هنا تفاجأت بما وجدته من أسلوب في التعامل يشمل البساطة ما خفف عني شعور الغربة”.

واستكمل: “كما لفت انتباهي هنا شغف الجمهور بكرة القدم حيث وجدتهم متابعين دائمين للمباريات وهم متواجدون بشكل كبير في كل الملاعب خاصة روابط المشجعين للأندية والذين يعجبني حماسهم المتواصل طول اللقاء”.

وتحدث أرسينيو عن موسمه مع الفيحاء قائلًا: “ليس سرًا ما حدث للفيحاء في الموسم الماضي وكيف صارع للهروب من الهبوط، إلا أن الموسم الحالي مختلف فالكل يعمل بشكل جدي والنتائج إيجابية ونطمح للمزيد وربما ننجح في كأس الملك الذي يلعب على طريقة خروج المغلوب وربما تحدث المفاجأة”.