أرقام المنتخب السعودي بـ كأس الخليج

المواطن - محمد سمعه

حقق المنتخب السعودي لكرة القدم أرقامًا مميزة في النسخ السابقة من بطولة كأس الخليج، وذلك قبل يوم واحد من انطلاق بطولة خليجي 24.

وشارك المنتخب السعودي في 22 نسخة من بطولة كأس الخليج ونال اللقب في ثلاث مناسبات أعوام ” 1994 و 2002 و 2003″.

وخاض الأخضر 105 مباراة حيث تمكن من الفوز في 54 مباراة وتعادل في 25 وخسر في 26 لقاء، بجانب إحرازه لـ 157 هدفًا ودخول مرماه 97 هدفًا.

ويعد محمد عبدالجواد وأحمد جميل وماجد عبدالله الأكثر مشاركة مع الأخضر في المباريات بواقع 23 مباراة لعبدالجواد و 24 مباراة لماجد عبدالله و 23 مباراة للنجم أحمد جميل.

أما الأكثر تسجيلًا لأهداف الأخضر في البطولات الخليجية هما ماجد عبدالله برصيد 18 هدفًا، وياسر القحطاني برصيد عشرة أهداف.

وسيقص المنتخب السعودي، شريط مبارياته في بطولة كأس الخليج بمواجهة المنتخب الكويتي بعد غد الأربعاء في الجولة الأولى.

واستدعى مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، حارس المرمى محمد اليامي لمشاركة في كأس الخليج العربي “خليجي 24″، بدلًا من محمد العويس.

وكشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها محمد العويس عن وجود إصابة في الوجه تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه الأهلي ضد الفيصلي، وسيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي.