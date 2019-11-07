أرقام نجمي #الهلال تُطمئن الجماهير قبل النهائي

المواطن - محمد سمعه

حقق كل من سلمان الفرج وعلي البليهي نجمي الهلال أرقامًا مميزة طمأنت جماهير أزرق العاصمة، وذلك قبل مواجهة نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بعد غد السبت.

وتمكن سلمان الفرج من تمرير 28 تمريرة صحيحة من أصل 29 تمريرة في آخر خمس مباريات شارك فيها اللاعب بدوري أبطال آسيا.

أما علي البليهي مدافع الأزرق فتمكن من تمرير 514 تمريرة صحيحة كأكثر لاعب مرر تمريرات صحيحة للأزرق في دوري أبطال آسيا.

من ناحية أخرى، كشف النجم فهد الهريفي لاعب النصر السابق عن كيفية فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا في العام الجاري على حساب نادي أوراوا الياباني.

وقال الهريفي: أرى أن الهلال سيحقق لقب دوري أبطال آسيا من خلال فوزه في الرياض بنتيجة هدفين دون رد ثم يتعادل في اليابان أو يخسر بهدف دون رد، وهذا ما أراه.

وتابع الهريفي: الهلال فريق مجتهد ويجب علينا في النصر أن ننظر إليه ونعرف كيف يصل إلى نهائي آسيا، أنا أقول لكل مجتهد نصيب ولا يوجد مانع من رؤية الهلال ماذا يفعل لكي يسير النصر على نفس الطريق.

يذكر أن الهلال سيواجه نادي أوراوا يوم 9 نوفمبر في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وستُقام مباراة العودة يوم 24 نوفمبر في اليابان.