أرقام ونجاحات وطن بلا مخالف بعد عامين

المواطن - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 17 / 3 / 1441هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة عن ضبط 4179880 مخالفًا في كافة مناطق المملكة منهم 3267143 مخالفًا لنظام الإقامة، و643056 مخالفًا لنظام العمل، و269681 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 74006 أشخاص،43 % منهم يمنيو الجنسية، و 54% إثيوبيو الجنسية، و3 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2915 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 4661 شخصًا، وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1691 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1652 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 39 سعوديًا.

فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14606 وافدين مخالفين، منهم 12646رجُلًا، و1960 امرأة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق 577645 مخالفًا، وإحالة 530023 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 702589 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 1047336 مخالفًا.